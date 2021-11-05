ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Киеве лаборатория подделывала COVID-тесты: подозревают ряд сотрудников

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 18:27
В Киеве лаборатория подделывала COVID-тесты: подозревают ряд сотрудников Фото: В Киеве лаборатория подделывала COVID-тесты (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве лаборатория подделывала справки о негативном тесте на коронавирус. Правоохранители сообщили о подозрении шести людям, четверо из которых являются работниками лаборатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Прокуратура установила, что работники лаборатории, действуя в составе организованной группы, составляли и продавали заинтересованным лицам поддельные результаты тестов на коронавирус.

"Работники лаборатории в течение декабря 2020 года - марта 2021 года по заказу граждан составляли и сбывали заведомо поддельные медицинские справки без прохождения соответствующих исследований. Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 гривен", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задокументировали, что участники группы составили и продали не менее 19 поддельных тестов.

В состав организованной группы входили врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе