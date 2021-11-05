В Киеве лаборатория подделывала COVID-тесты: подозревают ряд сотрудников

В Киеве лаборатория подделывала справки о негативном тесте на коронавирус. Правоохранители сообщили о подозрении шести людям, четверо из которых являются работниками лаборатории.

Прокуратура установила, что работники лаборатории, действуя в составе организованной группы, составляли и продавали заинтересованным лицам поддельные результаты тестов на коронавирус.

"Работники лаборатории в течение декабря 2020 года - марта 2021 года по заказу граждан составляли и сбывали заведомо поддельные медицинские справки без прохождения соответствующих исследований. Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 гривен", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задокументировали, что участники группы составили и продали не менее 19 поддельных тестов.

В состав организованной группы входили врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.