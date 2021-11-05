ru ua
Пт, 05 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Києві лабораторія підробляла COVID-тести: підозрюють ряд співробітників

Новость на русском →
П'ятниця 05 листопада 2021 18:27
У Києві лабораторія підробляла COVID-тести: підозрюють ряд співробітників Фото: у Києві лабораторія підробляла covid-тести (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві лабораторія підробляла довідки про негативний тест на коронавірус. Правоохоронці повідомили про підозру шести людям, четверо з яких є працівниками лабораторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Прокуратура встановила, що працівники лабораторії, діючи у складі організованої групи, складали і продавали зацікавленим особам підроблені результати тестів на коронавірус.

"Працівники лабораторії протягом грудня 2020 року-березня 2021 року на замовлення громадян складали та збували завідомо підроблені медичні довідки без проходження відповідних досліджень. Вартість довідок коливалася від 900 до 1800 гривень", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці задокументували, що учасники групи склали і продали не менше 19 підроблених тестів.

До складу організованої групи входили лікар-терапевт, адміністратор та ще двоє працівників медзакладу. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус