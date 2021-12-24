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В Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт: названо условие

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 12:40
В Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт: названо условие Фото: новые спецпропуска будут закреплены за транспортными картами (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Киеве утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин". Он предполагает возможность введения пропусков на общественный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Согласно документу, такой порядок может действовать на время ограничительных мер, установленных для "красной" зоны адаптивного карантина. То есть, спецпропуска могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами.

При этом введение спецпропусков не будет автоматическим, для их введения нужно отдельное решение киевской Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводи общественного транспорта в режим специальных перевозок.

Как это будет работать?

Специальные пропуска будут действовать на существующих транспортных или социальных (в случае с льготниками) картах. При этом работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы "Карантин", подать заявки с информацией о ФИО своих работников и номерах их транспортных или социальных карт.

Пополнение этих карт будет работать в обычном режиме.

Можно ли передавать спецпропуск?

Владельцам специальных пропусков запрещается передавать свои транспортные карты другим лицам.

Как быть с обычными картами и OR-билетами?

Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время "красной" зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе.

Напомним, в октябре киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна. Но они так и не были введены, когда Киев был в "красной" зоне.

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