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Киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна

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Киев, Воскресенье 10 октября 2021 07:52
Киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна Фото: киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Киевляне заказали более 600 000 пропусков на случай нового локдауна. Электронная система для заказа спецпропусков в общественный транспорт работает более 2 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КМДА.

"Наша главная задача - обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", - заявили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий городской госадминистрации.

В системе зарегистрировались 9187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников. Только за сентябрь заказали 255 863 спецпропусков. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.

Ранее столичные чиновники заявляли, что в случае возможного локдауна в Киеве воспользоваться общественным транспортом смогут жители Киева со специальными пропусками, а транспортные карты без разрешений во время жесткого карантина действовать не будут.

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