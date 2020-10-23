В Киеве коронавирусом заболели 635 человек

В Киеве за сутки подтвердили 635 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд по коронавирусу в столице.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в столице с начала пандемии заболевание выявили у 33 135 человек. Умерли от COVID-19 656 человек (+14 за сутки), вылечились - 11 489 (+185). Сейчас активными больными в Киеве остаются 20 990 пациентов.

Напомним, предыдущий антирекорд в Киеве был зафиксирован вчера, 22 октября. Тогда в столице подтвердили заболевание у 631 человека. Это был первый раз, когда в столице количество новых случаев превысило 600.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве очень напряженная ситуация с обеспечением койкомест. В случае ухудшения ситуации столица может полностью перейти в "красную" зону карантина.

Отметим, в Украине за сутки выявили 7517 новых случаев коронавируса, что также является новым антирекордом. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил о возможности введения жесткого карантина, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса.