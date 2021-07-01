В Киеве откроются мини-прививочные центры: список

В столице на этой неделе киевляне смогут получить прививку против COVID-19 в мини-прививочных центрах. Всего будет работать 21 такой пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По информации ведомства, такие центры вакцинации будут работать только на выходных.

Они будут расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.

Для того чтобы получить прививку, необходимо записаться через сервис helsi.me.

"Фактически, мы предлагаем дополнительную возможность - кроме МВЦ, привиться от COVID-19 еще удобнее учитывая территориальную доступность",- пояснила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Она добавила, что в этих пунктах можно будет пройти и ревакцинацию (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ).

Кроме этого, после иммунизации граждане смогут также получить и свидетельство о вакцинации против COVID-19.

Адреса и график работы мини-прививочных центров: