В Киеве открыли запись на прививку в новом центре вакцинации

В Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса в новом центре вакцинации. Он находится в ТРЦ Blockbuster Mall , который расположен на проспекте Степана Бандеры, 36.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.me .

"Открыто онлайн-запись на прививку от COVID-19 в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве с 7 по 15 августа", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пункт прививки будет работать с 11 до 22:20.

На данный момент в центре вакцинации прививают препаратом CoronaVac.