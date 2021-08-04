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В Киеве открыли запись на прививку в новом центре вакцинации

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Киев, Среда 04 августа 2021 18:36
В Киеве открыли запись на прививку в новом центре вакцинации Фото: В Киеве открыли запись на прививку в новом центре вакцинации (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Киеве открыли онлайн-запись на прививку от коронавируса в новом центре вакцинации. Он находится в ТРЦ Blockbuster Mall, который расположен на проспекте Степана Бандеры, 36.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Helsi.me.

"Открыто онлайн-запись на прививку от COVID-19 в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве с 7 по 15 августа", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пункт прививки будет работать с 11 до 22:20.

На данный момент в центре вакцинации прививают препаратом CoronaVac.

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