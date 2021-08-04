У Києві відкрили запис на щеплення в новому центрі вакцинації

У Києві відкрили онлайн-запис на щеплення від коронавірусу в новому центрі вакцинації. Він знаходиться в ТРЦ Blockbuster Mall , який розташований на проспекті Степана Бандери, 36.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Helsi.me .

"Відкрито онлайн-запис на щеплення від COVID - 19 в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві з 7 по 15 серпня", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що пункт щеплення буде працювати з 11 до 22:20.

Зараз в центрі вакцинації прищеплюють препаратом CoronaVac.