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У Києві відкрили запис на щеплення в новому центрі вакцинації

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Київ, Середа 04 серпня 2021 18:36
У Києві відкрили запис на щеплення в новому центрі вакцинації Фото: у Києві відкрили запис на щеплення в новому центрі вакцинації (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Києві відкрили онлайн-запис на щеплення від коронавірусу в новому центрі вакцинації. Він знаходиться в ТРЦ Blockbuster Mall, який розташований на проспекті Степана Бандери, 36.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Helsi.me.

"Відкрито онлайн-запис на щеплення від COVID - 19 в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві з 7 по 15 серпня", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що пункт щеплення буде працювати з 11 до 22:20.

Зараз в центрі вакцинації прищеплюють препаратом CoronaVac.

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