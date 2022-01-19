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В Киеве призвали власть обеспечить граждан бесплатными ПЦР-тестами украинского производства

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Киев, Среда 19 января 2022 15:30
В Киеве призвали власть обеспечить граждан бесплатными ПЦР-тестами украинского производства Фото: Игорь Криворучко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Возле Министерства здравоохранения Украины начался митинг "За ответственную вакцинацию". В акции приняли участие медики и активисты из разных регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook организаторов акции.

Среди основных требований к власти: проведение разъяснительной работы среди населения по вакцинации, создание украинской вакцины и лекарства от коронавируса с привлечением государственных научно-исследовательских институтов и обеспечение граждан Украины бесплатными ПЦР и ИФА тестами украинского производства для своевременной диагностики коронавируса.

"Месяц назад мы приходили в Министерство здравоохранения и обращались к министру со своими инициативами и опасениями по поводу возникновения новой волны эпидемии коронавируса. К сожалению, министерство наше обращение проигнорировало и даже формального ответа не предоставило. Основа успешного преодоления пандемии - своевременное диагностирование болезни. При платных ПЦР - каждый гражданин до последнего будет откладывать его проведение, надеясь на лучшее и ограничиваясь постановкой диагноза на основе наличия или отсутствия вкусов и запахов, подвергая других опасности. При бесплатных - таких случаев будет значительно меньше. Но чтобы удовлетворить большой спрос в тестах без чрезмерной нагрузки на бюджет - они должны быть украинскими", - заявил один из организаторов акции, общественный деятель Игорь Криворучко.

По его мнению, в Украине должна быть восстановлена ​​разработка вакцины отечественными научно-исследовательскими институтами.

Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что Кабинет министров направил дополнительные средства на закупку вакцин от коронавируса. Речь идет о 1,2 млн доз.

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