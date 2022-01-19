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У Києві закликали владу забезпечити громадян безкоштовними ПЛР-тестами українського виробництва

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Київ, Середа 19 січня 2022 15:30
У Києві закликали владу забезпечити громадян безкоштовними ПЛР-тестами українського виробництва Фото: Ігор Криворучко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Біля Міністерства охорони здоров'я України розпочався мітинг "За відповідальну вакцинацію". В акції взяли участь медики та активісти з різних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook організаторів акції.

Серед основних вимог до влади: проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо вакцинації, створення української вакцини й ліки проти коронавіруса із залученням державних науково-дослідних інститутів і забезпечення громадян України безкоштовними ПЛР та ІФА тестами українського виробництва для своєчасної діагностики коронавіруса.

"Місяць тому ми приходили в Міністерство охорони здоров'я і зверталися до міністра зі своїми ініціативами й побоюваннями з приводу виникнення нової хвилі епідемії коронавірусу. На жаль, Міністерство наше звернення проігнорувало і навіть формальної відповіді не надало. Основа успішного подолання пандемії - своєчасне діагностування хвороби. При платних ПЛР - кожен громадянин до останнього буде відкладати його проведення, сподіваючись на краще й обмежуючись постановкою діагнозу на основі наявності або відсутності смаків і запахів, наражаючи інших на небезпеку. При безкоштовних - таких випадків буде значно менше. Але щоб задовольнити великий попит в тестах без надмірного навантаження на бюджет - вони повинні бути українськими", - заявив один з організаторів акції, громадський діяч Ігор Криворучко.

На його думку, в Україні має бути відновлена розробка вакцини вітчизняними науково-дослідними інститутами.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів направив додаткові кошти на закупівлю вакцин проти коронавірусу. Йдеться про 1,2 млн доз.

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