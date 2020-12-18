В Киеве пункты для вакцинации будут в каждом медучреждении

В каждом медучреждении Киева будут проводить вакцинацию от коронавируса. Будут обустроены соответствующие пункты.

Об этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, такой пункт необходимо переоборудовать температурным оборудованием.

"Это будет исключительно в медицинских учреждениях, поскольку холодовая цепь может быть соблюдена исключительно теми специалистами, которые обучены и каждый день это делают", - отметил он.

Рубан добавил, что сегодня о вакцинации слишком рано говорить, потому что это исключительно функция Министерства здравоохранения и Кабинета министров.

"Сегодня необходимо говорить о необходимости вакцинации, как таковой, ибо у нас люди отказываются от обычной вакцинации", - пояснил он.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине не создана система вакцинации в аптеках.

"Скорее всего, это будут больницы, отдельные прививочные пункты или кабинеты ", - отметил он.

Напомним, в ВОЗ считают, что навязывание людям вакцины от коронавируса может привести к усилению сомнений по вакцинации.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения опасается, что с появлением вакцины от коронавируса может усилиться социальное неравенство в мире.