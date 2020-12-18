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У Києві пункти для вакцинування будуть в кожному медзакладі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 15:27
У Києві пункти для вакцинування будуть в кожному медзакладі Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

В кожному медзакладі Києва будуть проводити вакцинацію від коронавірусу. Будуть облаштовані відповідні пункти.

Про це голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив в коментарі РБК-Україна.

За його словами, такий пункт необхідно переобладнати температурним обладнанням.

"Це буде виключно у медичних закладах, бо холодовий ланцюг може бути дотриманий виключно тими фахівцями, які навчені і кожного дня це роблять", - зазначив він.

Рубан додав, що сьогодні про вакцинацію занадто рано говорити, бо це виключно функція Міністерства охорони здоров’я та Кабінету міністрів.

"Сьогодні необхідно говорити про необхідність вакцинації, як такої, бо в нас люди відмовляються від звичайної вакцинації", - пояснив він.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні не створена система вакцинації в аптеках.

"Швидше за все, це будуть лікарні, окремі прищепні пункти або кабінети ", - зазначив він.

Нагадаємо, у ВООЗ вважають, що нав'язування людям вакцини від коронавірусу може привести до посилення сумнівів щодо вакцинації.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я побоюється, що з появою вакцини від коронавірусу може посилитися соціальна нерівність у світі.

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