В Киеве растет заболеваемость гриппом и COVID. За неделю - почти в два раза

В Киеве за последнюю неделю заболеваемость гриппом, ОРВИ и СОVID-19 выросла в 1,8 раза. Так, в течение семи дней было зафиксировано 30 430 больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Указано, что эпидпорог уровня заболеваемости превышен в городе на 28,7%, что указывает на высокий уровень интенсивности эпидемического процесса. Сейчас показатель заболеваемости составляет 1027,3.

"В столице наблюдается рост заболеваемости в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как детского, так и взрослого населения", - говорится в сообщении.

Так, детей заболело - 11 944 (рост в 1,8 раза), а взрослых - 18 486 человек (рост также в 1,8 раза).

Вместе с тем, в структуре заболеваемости дети составляют 39,3%, а на предыдущей неделе - 39,1%. Из них 61,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7348 случаев среди школьников.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 695 человек, из них 156 - дети.