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У Києві зростає захворюваність на грип та COVID. За тиждень - майже в два рази

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 13:25
У Києві зростає захворюваність на грип та COVID. За тиждень - майже в два рази Фото: у Києві зростає захворюваність на грип та COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві за останній тиждень захворюваність на грип, ГРВІ та СОVID-19 зросла у 1,8 раза. Так, протягом семи днів було зафіксовано 30 430 хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Зазначено, що епідепоріг рівня захворюваності перевищено у місті на 28,7%, що вказує на високий рівень інтенсивності епідемічного процесу. Наразі показник захворюваності становить 1027,3.

"У столиці спостерігається зростання захворюваності у 1,8 рази у порівнянні з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення", - йдеться в повідомленні.

Так, дітей захворіло - 11 944 (зростання у 1,8 рази), а дорослих - 18 486 осіб (зростання також у 1,8 рази).

Разом з тим, у структурі захворюваності діти становлять 39,3%, а на попередньому тижні - 39,1%. З них 61,5% - діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 7348 випадків серед школярів.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 695 осіб, із них 156 - діти.

Нагадаємо, при цьому, за даними Центру громадського здоров'я, показники захворюваності на ГРВІ та грип в Україні на середину зими становлять на 40% нижче епідемічного порогу і на 7% нижче торішніх.

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