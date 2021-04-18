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В Киеве за сутки за нарушение карантина оштрафовали 50 заведений

Новина українською → Киев, Воскресенье 18 апреля 2021 12:07
В Киеве за сутки за нарушение карантина оштрафовали 50 заведений Фото: в Киеве оштрафовали 50 заведений за нарушение карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вчера правоохранители провели карантинные рейды по более чем 500 заведениям. В ходе проверки выявили 50 заведений, которые нарушали карантинные ограничения, и выписали штрафы.

Об этом сообщила полиция Киева.

Среди нарушителей карантина, по данным полиции, развлекательные заведения "Hype", "50", "Ишак", "Спаркс", "Shef" а также ресторан отеля "Favor Park". Они работали, несмотря на запрет, а внутри находились посетители.

"За не исполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц полицейские составили 50 протоколов", - рассказали в полиции.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен. Кроме того, правоохранители составили 250 административных постановлений на посетителей.

В заведениях-нарушителях работники Госпотребслужбы провели немедленную обработку помещений.

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, Киев и 12 областей Украины находятся в "красной" зоне карантина. Там запрещена работа ТРЦ, театров и развлекательных заведений, а кафе и рестораны работают на вынос.

Кроме того, в Киеве готовят дополнительные карантинные ограничения на Пасху, чтобы избежать новой волны коронавируса.

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