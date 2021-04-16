Киев готовит дополнительные карантинные меры на Пасху
Карантин в Киеве могут ужесточить на Пасху и майские праздники. Город уже готовит дополнительные меры, чтобы предотвратить инфекционный взрыв.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"У нас впереди большие праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после праздников не произошел инфекционный взрыв. Эти правила разрабатывает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и до Пасхи мы их обязательно обнародуем", - заявил Кличко.
Отметим, православная Пасха в этом году отмечается 2 мая.
Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в правительстве не будут инициировать новых ограничений на пасхальные и майские праздники.
"Мы не планируем изменений в наш адаптивный карантин, где все четко изложено. Он работает. Мы это видим сейчас, как бы его безапелляционно не пытались критиковать. Но все мы увидели, что он является полностью действенным", - заявил министр.
До этого сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации рассчитывают, что через две недели Киев выйдет из "красной зоны" карантина с максимальными ограничениями.