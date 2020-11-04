В Киеве впервые более 800 новых случаев COVID-19
В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу. Заразились еще 856 человек.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Таким образом, в столице впервые выявили более 800 новых случаев заражения. При этом это второй день подряд, когда в Киеве фиксируют антирекорды. Вчера было 789 случаев COVID-19.
Всего с начала пандемии в столице заболели уже 40 390 человек. Из них умерли 816 (+17), выздоровели - 13 421 (+268). Активными больными остаются 26 153 пациента.
Напомним, всего в стране зафиксировали более 9,5 тысяч новых случаев коронавируса. Это также стало новым антирекордом. Больше всего случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Донецкой, Одесской и Хмельницкой областях.
Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести карантин выходного дня. Им предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос.
Также РБК-Украина писало, что карантин выходного дня не предусматривает всеукраинского локдауна по образцу весны этого года. Общественный транспорт по-прежнему будет работать.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в столице - это крайняя мера.