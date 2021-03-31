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В Киеве ограничивают работу метро и транспорта: вводят спецпропуска

Новина українською → Киев, Среда 31 марта 2021 15:29
В Киеве ограничивают работу метро и транспорта: вводят спецпропуска Фото: в Киеве вводят спецпропуска для транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве вводятся спецпропуска для общественного транспорта. Такие ограничения вводят с 5 апреля.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, алгоритм выдачи спецпропусков будет таким, как и в прошлый раз.

"Весь общественный транспорт - и наземный и метро - будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры", - заявил Кличко.

Мэр призвал руководителей предприятий отправить работников на дистанционную работу или предоставить отпуск.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан ранее сообщил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для зараженных коронавирусом.

Отметим, главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал области Украины, которым не нужен локдаун.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где ситуация с коронавирусом "достаточно напряженная".

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