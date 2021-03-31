В Киеве ограничивают работу метро и транспорта: вводят спецпропуска

В Киеве вводятся спецпропуска для общественного транспорта. Такие ограничения вводят с 5 апреля.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, алгоритм выдачи спецпропусков будет таким, как и в прошлый раз.

"Весь общественный транспорт - и наземный и метро - будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры", - заявил Кличко.

Мэр призвал руководителей предприятий отправить работников на дистанционную работу или предоставить отпуск.