Локдаун в Киеве могут ужесточить в пятницу: названо условие

Ситуация с коронавирусом в Киеве критическая. Локдаун в городе могут усилить , если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для зараженных коронавирусом.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - сообщил он.

Рубан отметил, что в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и работу общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что "Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта... Фиксируют многочисленные нарушения правил", - сообщил он.

Сейчас город находится в "красной" зоне карантина, также в Киеве действуют дополнительные карантинные ограничения, введенные местными властями.