У Києві рекомендують знову носити маски: в чому причина

Тож киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

"Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне", - заявив Поворозник.

За його словами, у столиці щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти.

Він підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

"Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19", - додав він.

Коронавірус в Україні та світі

ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні минулого року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.

В листопаді головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що в Україні зафіксовано 13 штамів коронавірусу.

У грудні у ВООЗ допустили зростання захворюваності на новий вид COVID-19, який назвали штам JN.1. За даними Організації, наприкінці року лише за місяць рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у світі.

На днях ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

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