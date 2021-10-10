ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Кияни замовили понад 600 000 перепусток на випадок нового локдауна

Новость на русском →
Київ, Неділя 10 жовтня 2021 07:52
Кияни замовили понад 600 000 перепусток на випадок нового локдауна Фото: кияни замовили понад 600 000 перепусток на випадок нового локдауну (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Кияни замовили понад 600 000 перепусток на випадок нового локдауну. Електронна система для замовлення спецперепусток у громадський транспорт працює більше 2 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Наше головне завдання - забезпечити проїзд людей, без яких місто перестане функціонувати", - заявили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій міської держадміністрації.

У системі зареєструвалися 9187 компаній. З них 8 090 подали заявки для своїх працівників. Тільки за вересень замовили 255 863 спецпропусків. За весь час було замовлено 612 705 спецпропусків.

Раніше столичні чиновники заявляли, що в разі можливого локдауну в Києві скористатися громадським транспортом зможуть жителі Києва зі спеціальними перепустками, а транспортні карти без дозволів під час жорсткого карантину діяти не будуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Локдаун
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус