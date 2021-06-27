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Киевская область по одному показателю соответствует "красной" зоне

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемическим показателям в областях Украины. Киевская область по одному из показателей соответствует "красной" зоне карантина.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

По состоянию на 27 июня Киевская и остальные области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Киевской области уже третий день подряд наблюдается "красный" уровень по показателю охвата тестирования на коронавирус.

На сегодня в Киевской области показатель тестирования составляет 276 тестов на 100 тысяч населения. Норма - не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Однако этого мало для того, чтобы область попала в "красную" зону карантина, поскольку для этого в течение трех дней красному уровню должны соответствовать по меньшей мере 2 показателя.

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Киевская областьКарантинКоронавирус