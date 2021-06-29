ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киевская область отвечает "красной" зоне по одному из показателей

Новина українською →
Киевская область, Вторник 29 июня 2021 09:57
Киевская область отвечает "красной" зоне по одному из показателей Фото: Киевская область отвечает "красной" зоне по одному из показателей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило информацию по эпидемическим показателям в регионах Украины. Так, Киевская область отвечает "красной" зоне карантина по одному из критериев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на сегодня, 29 июня данный регион, как и остальные области, находится в "зеленой" зоне карантина.

Однако в Киевской области пока "красный" уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус составляло 277, вместо нормы - не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Но для того, чтобы область попала в "красную" зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей. Поэтому регион остается в "зеленой" зоне.

Киевская область отвечает &quot;красной&quot; зоне по одному из показателейФото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)

Напомним, что Правительство изменило правила введения цветных зон адаптивного карантина в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19