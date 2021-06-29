Киевская область отвечает "красной" зоне по одному из показателей

Министерство здравоохранения обновило информацию по эпидемическим показателям в регионах Украины. Так, Киевская область отвечает "красной" зоне карантина по одному из критериев.

По состоянию на сегодня, 29 июня данный регион, как и остальные области, находится в "зеленой" зоне карантина.

Однако в Киевской области пока "красный" уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус составляло 277, вместо нормы - не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Но для того, чтобы область попала в "красную" зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей. Поэтому регион остается в "зеленой" зоне.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)