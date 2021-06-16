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Правила зон карантина изменили. "Желтый" уровень будут вводить сразу на всю страну: когда и как

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Украина, Среда 16 июня 2021 16:45
Правила зон карантина изменили. "Желтый" уровень будут вводить сразу на всю страну: когда и как Фото: правила введения зон карантина изменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство внесло изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина. В частности, теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

"Оранжевая" и "красная" зоны по-прежнему будут вводиться в отдельных областях, в зависимости от эпидемической ситуации там.

Когда будут вводить "желтый" уровень

В "желтую" зону вся территория страны будет попадать, если в течение 3 дней подряд на всей территории будет фиксироваться один из признаков:

  • количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;
  • коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4 процентов;
  • количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;
  • наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

"Желтый" уровень эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение 7 дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.

Какие ограничения действуют в "желтой" зоне

В случае введения "желтого" уровня на всей территории страны будут вводиться следующие ограничения:

  • обязательный масочный режим и социальная дистанция;
  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Напомним, сегодня правительство продлило действие карантина до 31 августа, но с послаблениями. В частности, в Украине разрешили массовые мероприятия со 100% наполнением зрителей и без соблюдения дистанции

Кроме того, от украинцев теперь не будут требовать ПЦР-тест на границе.

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