Правила зон карантина изменили. "Желтый" уровень будут вводить сразу на всю страну: когда и как

Правительство внесло изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина . В частности, теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения .

"Оранжевая" и "красная" зоны по-прежнему будут вводиться в отдельных областях, в зависимости от эпидемической ситуации там.

Когда будут вводить "желтый" уровень

В "желтую" зону вся территория страны будет попадать, если в течение 3 дней подряд на всей территории будет фиксироваться один из признаков:

количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75 ;

; коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4 процентов ;

; количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300 ;

; наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

"Желтый" уровень эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение 7 дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.

Какие ограничения действуют в "желтой" зоне

В случае введения "желтого" уровня на всей территории страны будут вводиться следующие ограничения: