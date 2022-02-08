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Киевская область может следующей перейти в "красную" зону. Решат через неделю

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Киевская область, Вторник 08 февраля 2022 18:59
Киевская область может следующей перейти в "красную" зону. Решат через неделю Фото: Киевская область может стать "красной" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Следующей в "красную" зону адаптивного карантина в Украине может перейти Киевская область. Но этом может произойти не ранее чем через неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной государственной администрации.

Сообщается, что на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рассматривался вопрос введения "красной" зоны. В том числе в Киевской области.

На сегодня коэффициент выявления случаев COVID в течение последних трех дней находится в пределах от 22,1% до 21,0%, что превышает целевой показатель для "желтого" уровня эпидемической опасности (≤20%).

Другие показатели, характеризующие ситуацию в области (охват тестированиями, уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций, загруженность коек с кислородом), за последние три дня не превышают целевые показатели.

"Следовательно, непосредственно по Киевской области вопрос ужесточения противоэпидемических норм отсрочили на неделю. По истечении этого времени к нему вернутся снова", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в "красную" зону с 11 февраля переходят следующие области: Закарпатская, Луганская и Хмельницкая.

До этого стало известно, что под угрозой локдауна на сегодня 13 областей.

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