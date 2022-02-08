Київська область може перейти в "червону" зону. Вирішать через тиждень

Наступною до "червоної" зони адаптивного карантину в Україні може перейти Київська область. Але це може статися не раніше ніж через тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ і НС розглядалося питання введення "червоної" зони. У тому числі в Київській області.

На сьогодні коефіцієнт виявлення випадків COVID протягом останніх трьох днів знаходиться в межах від 22,1% до 21,0%, що перевищує цільовий показник для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки (≤20%).

Інші показники, що характеризують ситуацію в області (охоплення тестуваннями, рівень госпіталізацій, динаміка рівня госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем), за останні три дні не перевищують цільові показники.

"Отже, безпосередньо по Київській області питання посилення протиепідемічних норм відтермінували на тиждень. Після закінчення цього часу до нього повернуться знову", - йдеться в повідомленні.