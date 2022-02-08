Киевская область может следующей перейти в "красную" зону. Решат через неделю

Сообщается, что на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС рассматривался вопрос введения "красной" зоны. В том числе в Киевской области.

На сегодня коэффициент выявления случаев COVID в течение последних трех дней находится в пределах от 22,1% до 21,0%, что превышает целевой показатель для "желтого" уровня эпидемической опасности (≤20%).

Другие показатели, характеризующие ситуацию в области (охват тестированиями, уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций, загруженность коек с кислородом), за последние три дня не превышают целевые показатели.

"Следовательно, непосредственно по Киевской области вопрос ужесточения противоэпидемических норм отсрочили на неделю. По истечении этого времени к нему вернутся снова", - говорится в сообщении.