Киевская область усиливает карантин для транспорта. Как доехать до Киева

Карантин в Киевской области ужесточают с 13 ноября. Уже с субботы в автобусы, маршрутки и электрички будут пускать только COVID-безопасных пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации в Facebook .

"Мы понимаем, насколько важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику",- отметили в ОГА.

Вместе с тем, уже с субботы для проезда в автобусах, маршрутках и электричках пассажир должен иметь один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест;

справку о выздоровлении от коронавируса.

Как работает транспорт в Киеве

В столице транспорт также работает для COVID-безопасных пассажиров. Для проезда в метро, автобусе, маршрутке киевляне должны иметь COVID-документы. При посадке их наличие не проверяется, однако возможны внезапные проверки. В случае, если пассажир будет ехать без таких документов, ему грозит штраф от 17 тысяч гривен.