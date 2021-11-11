Київська область посилює карантин для транспорту. Як доїхати до Києва
Карантин у Київській області посилюють з 13 листопада. Вже з суботи в автобуси, маршрутки та електрички пускатимуть лише COVID-безпечних пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської облдержадміністрації у Facebook.
"Ми розуміємо, наскільки важливо жителям пристоличного регіону мати якісне транспортне сполучення, тому громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком", - зазначили в ОДА.
Разом з тим, вже з суботи для проїзду в автобусах, маршрутках і електричках пасажир повинен мати один із документів:
- COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
- негативний ПЛР-тест чи експрес-тест;
- довідку про одужання від коронавірусу.
Як працює транспорт у Києві
У столиці транспорт також працює для COVID-безпечних пасажирів. Для проїзду у метро, автобусі, маршрутці кияни повинні мати COVID-документи. При посадці їх наявність не перевіряється, проте можливі раптові перевірки. У разі, якщо пасажир їхатиме без таких документів, йому загрожує штраф від 17 тисяч гривень.
Нагадаємо, Київ та область знаходяться у "червоній" зоні карантину. У Київській області обмеження введені з 30 жовтня, у столиці - з 1 листопада. Як зазначав мер Києва Віталій Кличко, локдаун у столиці може тривати місяць.
Відповідно до правил адаптивного карантину, у "червоній" зоні заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, ринків, фітнес-центрів, басейнів, кінотеатрів. Разом з тим, за умови вакцинації персоналу та відвідувачів, бізнес може працювати.