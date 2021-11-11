Киевская область усиливает карантин для транспорта. Как доехать до Киева

Карантин в Киевской области ужесточают с 13 ноября. Уже с субботы в автобусы, маршрутки и электрички будут пускать только COVID-безопасных пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации в Facebook.
"Мы понимаем, насколько важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику",- отметили в ОГА.
Вместе с тем, уже с субботы для проезда в автобусах, маршрутках и электричках пассажир должен иметь один из документов:
В столице транспорт также работает для COVID-безопасных пассажиров. Для проезда в метро, автобусе, маршрутке киевляне должны иметь COVID-документы. При посадке их наличие не проверяется, однако возможны внезапные проверки. В случае, если пассажир будет ехать без таких документов, ему грозит штраф от 17 тысяч гривен.
Напомним, Киев и область находятся в "красной" зоне карантина. В Киевской области ограничения введены с 30 октября, в столице - с 1 ноября. Как отмечал мэр Киева Виталий Кличко, локдаун в столице может продлиться месяц.
В соответствии с правилами адаптивного карантина, в "красной" зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, рынков, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров. Вместе с тем, при условии вакцинации персонала и посетителей, бизнес может работать.