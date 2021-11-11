UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киевская область усиливает карантин для транспорта. Как доехать до Киева

Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Киевской области ужесточают с 13 ноября. Уже с субботы в автобусы, маршрутки и электрички будут пускать только COVID-безопасных пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации в Facebook.

"Мы понимаем, насколько важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику",- отметили в ОГА.

Вместе с тем, уже с субботы для проезда в автобусах, маршрутках и электричках пассажир должен иметь один из документов:

  • COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
  • отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест;
  • справку о выздоровлении от коронавируса.

Как работает транспорт в Киеве

В столице транспорт также работает для COVID-безопасных пассажиров. Для проезда в метро, автобусе, маршрутке киевляне должны иметь COVID-документы. При посадке их наличие не проверяется, однако возможны внезапные проверки. В случае, если пассажир будет ехать без таких документов, ему грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Напомним, Киев и область находятся в "красной" зоне карантина. В Киевской области ограничения введены с 30 октября, в столице - с 1 ноября. Как отмечал мэр Киева Виталий Кличко, локдаун в столице может продлиться месяц.

В соответствии с правилами адаптивного карантина, в "красной" зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, рынков, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров. Вместе с тем, при условии вакцинации персонала и посетителей, бизнес может работать.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКарантинКоронавирус