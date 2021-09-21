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Киевская область тоже закроет школы с уровнем вакцинации менее 80%

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Киевская область, Вторник 21 сентября 2021 18:30
Киевская область тоже закроет школы с уровнем вакцинации менее 80% Фото: в Киевской области будут работать не все школы (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Из-за перевода Украины в "желтую" зону адаптивного карантина Киевская область может закрыть половину школ. На сегодня в них от COVID не вакцинировано 80% персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевской областной государственной администрации.

Сообщается, что с 23 сентября в Киевской области начнет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила, что работать будут только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% людей в коллективе.

"На онлайн-обучение в этот раз переводить не будут. Это справедливое и необходимое решение, ведь доступ к вакцинации педагоги получили еще в апреле", - подчеркнул глава Киевской ОГА Василий Володин.

Всего в Киевской области функционирует 1 255 учебных заведений, где работает суммарно 52 432 человека. Сейчас в регионе работу в "желтой" зоне смогут продолжить 653 заведения. Среди них:

  • 48% детсадов;
  • 57% школ;
  • 48% внешкольных учебных заведений;
  • 86% учреждений профессионально-технического образования.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало список регионов, в которых будут закрывать школы с вакцинацией персонала ниже 80%.

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