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Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%

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Київська область, Вівторок 21 вересня 2021 18:30
Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80% Фото: у Київській області працюватимуть не всі школи (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Через переведення України в "жовту" зону адаптивного карантину Київська область може закрити половину шкіл. На сьогодні в них від COVID не вакциновано 80% персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Київської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що з 23 вересня в Київській області почне діяти "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Обласна комісія з питань ТЕБ і НС вирішила, що працювати будуть тільки ті навчальні заклади, де вакциновано понад 80% людей в колективі.

"На онлайн-навчання цього разу переводити не будуть. Це справедливе і необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні", - підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

Загалом в Київській області функціонує 1 255 навчальних закладів, де працює сумарно 52 432 особи. Зараз в регіоні роботу в "жовтій" зоні зможуть продовжити 653 заклади. Серед них:

  • 48% дитсадків;
  • 57% шкіл;
  • 48% позашкільних навчальних закладів;
  • 86% закладів професійно-технічної освіти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало список регіонів, в яких закриватимуть школи з вакцинацією персоналу нижче 80%.

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