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В киевском МВЦ начали вакцинацию препаратом Pfizer: кто может получить прививку

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Киев, Пятница 16 июля 2021 11:38
В киевском МВЦ начали вакцинацию препаратом Pfizer: кто может получить прививку Фото: в киевском МВЦ начали вакцинацию препаратом Pfizer (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 июля в киевском Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизацию препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Привиться от коронавируса могут только лица старше 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение HELSI.ME в Telegram.

Известно, что сейчас у Центра вакцинации действует две очереди: по записи и "живая".

Отмечено, что те, кто хочет получить вакцину от Pfizer, должны быть записаны через helsi.me, ведь в порядке "живой" очереди препаратом прививать не будут.

Кроме этого, в МВЦ также доступна вакцина CoronaVac производства Sinovac для всех желающих.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 16 июня в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Pfizer, но вакцинацию проводить только для лиц старше 60 лет.

Добавим, в Украине зафиксирован новый рекорд привитых в сутки: 15 июля от коронавируса были вакцинированы 117 376 человек.

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