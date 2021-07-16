В киевском МВЦ начали вакцинацию препаратом Pfizer: кто может получить прививку
Сегодня, 16 июля в киевском Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизацию препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Привиться от коронавируса могут только лица старше 60 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение HELSI.ME в Telegram.
Известно, что сейчас у Центра вакцинации действует две очереди: по записи и "живая".
Отмечено, что те, кто хочет получить вакцину от Pfizer, должны быть записаны через helsi.me, ведь в порядке "живой" очереди препаратом прививать не будут.
Кроме этого, в МВЦ также доступна вакцина CoronaVac производства Sinovac для всех желающих.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 16 июня в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Pfizer, но вакцинацию проводить только для лиц старше 60 лет.
Добавим, в Украине зафиксирован новый рекорд привитых в сутки: 15 июля от коронавируса были вакцинированы 117 376 человек.