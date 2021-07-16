У київському МВЦ почали вакцинацію препаратом Pfizer: хто може отримати щеплення
Сьогодні, 16 липня у київському Центрі вакцинації на базі МВЦ розпочали імунізацію препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Щепитися від коронавірусу можуть лиш особи старше 60 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення HELSI.ME в Telegram.
Відомо, що наразі біля Центру вакцинації діє дві черги: по запису та "жива".
Зазначено, що ті, хто хоче отримати вакцину від Pfizer, мають бути записані через helsi.me, адже в порядку "живої" черги цим препаратом щеплювати не будуть.
Крім цього, в МВЦ також доступна вакцина CoronaVac виробництва Sinovac для усіх охочих.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві із 16 липня у Центрі вакцинації на базі МВЦ за бажанням почнуть щепити препаратом Pfizer, але вакцинацію проводитимуть лише для осіб старше 60 років.
Додамо, в Україні зафіксований новий рекорд щеплених за добу: 15 липня від коронавірусу були вакциновані 117 376 людей.