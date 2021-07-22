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В Киевской и еще в двух областях эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. В Киевской, Тернопольской и Херсонской области уровень динамики госпитализаций выше, чем должен быть в "зеленой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Тернопольской области третий день подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций. По последним данным, он составляет 110%, хотя раньше был в пределах 63,6% -88,9%.

Кроме этого, в Киевской области динамика уровня госпитализаций составляет 54,4%, а в Херсонской держится на отметке 50,7%.

Отметим, что норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Впрочем, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее чем 2 показателя. Поэтому пока Киевская, Тернопольская и Херсонская области остаются в "зеленой" зоне.

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)

Напомним, в Украине зафиксировали за минувшие сутки 726 новых случаев коронавируса: больше заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

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