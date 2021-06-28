В Киевской области показатели не соответствуют "зеленой" зоне

В Украине один регион не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений. В Киевской области уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в "зеленой" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины .

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч населения.

Так, в Киевской области этот показатель составляет 285 на 100 тысяч жителей.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86.

Однако вся страна, по состоянию на 28 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.