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В Киевской области показатели не соответствуют "зеленой" зоне

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Украина, Понедельник 28 июня 2021 10:12
В Киевской области показатели не соответствуют "зеленой" зоне Фото: все области Украины в "зеленой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине один регион не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений. В Киевской области уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в "зеленой" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч населения.

Так, в Киевской области этот показатель составляет 285 на 100 тысяч жителей.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86.

В Киевской области показатели не соответствуют &quot;зеленой&quot; зоне

Однако вся страна, по состоянию на 28 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 285 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за вчера в Украине вакцинировали более 18,5 тысячи человек. Из них - более 7,5 тысячи человек получили вторую дозу вакцины.

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