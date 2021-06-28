У Київській області показники не відповідають "зеленій" зоні

В Україні один регіон не відповідають показникам "зеленої" зони карантинних обмежень. У Київській області рівень охоплення тестуванням нижче, ніж має бути в" зеленій " зоні.

Охоплення тестуванням має бути більш ніж 300 на 100 тисяч населення.

Так, у Київській області цей показник становить 285 на 100 тисяч жителів.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менше ніж 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86.

Однак вся країна, станом на 28 червня, знаходиться в "зеленій" зоні карантину.