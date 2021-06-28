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У Київській області показники не відповідають "зеленій" зоні

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Україна, Понеділок 28 червня 2021 10:12
У Київській області показники не відповідають "зеленій" зоні Фото: всі області України в "зеленій" зоні карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні один регіон не відповідають показникам "зеленої" зони карантинних обмежень. У Київській області рівень охоплення тестуванням нижче, ніж має бути в" зеленій " зоні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Охоплення тестуванням має бути більш ніж 300 на 100 тисяч населення.

Так, у Київській області цей показник становить 285 на 100 тисяч жителів.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менше ніж 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86.

У Київській області показники не відповідають &quot;зеленій&quot; зоні

Однак вся країна, станом на 28 червня, знаходиться в "зеленій" зоні карантину.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 285 випадків зараження коронавірусом.

Крім того, за вчора в Україні вакцинували понад 18,5 тисячі осіб. З них - понад 7,5 тисячі осіб отримали другу дозу вакцини.

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