UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киевской области показатели не соответствуют "зеленой" зоне

Автор: РБК-Украина

В Украине один регион не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений. В Киевской области уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в "зеленой" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч населения.

Так, в Киевской области этот показатель составляет 285 на 100 тысяч жителей.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86.

Однако вся страна, по состоянию на 28 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 285 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за вчера в Украине вакцинировали более 18,5 тысячи человек. Из них - более 7,5 тысячи человек получили вторую дозу вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКарантин