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В Киевской области полностью переведены на дистанционное обучение 23 школы

Новина українською → Киевская область, Среда 23 сентября 2020 20:17
В Киевской области полностью переведены на дистанционное обучение 23 школы Фото: ученики в масках сидят на уроках (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 23 школы. Всего в области в дистанционном формате работают и учатся 14329 учителей и учеников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

На самоизоляцию были переведены 204 отдельные классы в 87 учебных заведениях Киевской области. В них учатся 5435 учеников.

Кроме того, на дистанционной форме обучения 23 учреждения общего среднего образования, в которых учатся 8894 ученика.

Также на карантин были закрыты 16 учреждений дошкольного образования.

При этом после самоизоляции полностью к очной формы обучения вернулись 11 учреждений общего среднего образования и два дошкольных учреждения.

Отмечается, что с начала сентября в Киевской области коронавирус выявили у 147 педагогов и 127 учеников.

Напомним, в Закарпатской области 20 учебных заведений работают в дистанционном режиме.

Кроме того, в Донецкой области 28 классов в различных населенных пунктах и полностью одна сельская школа были переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19.

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