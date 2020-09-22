В Закарпатской области 20 школ находятся на карантине

Заместитель главы Закарпатской областной госадминистрации Олег Коцюба заявил, что в области 20 учебных заведений работают в дистанционном режиме. Однако, ситуация в регионе контролируемая.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Сейчас в области есть 20 учреждений образования, находящихся в дистанционном режиме. Также имеем 147 классов при функционирующих учреждениях среднего образования, где дети обучаются в дистанционном режиме”, - сообщил Кочерга.

Он добавил, что в области есть постоянные группы, которые мониторят и непосредственно находятся в учреждениях общего среднего и дошкольного образования на предмет соблюдения всех карантинных требований. Кроме того, они проверяют наличие средств индивидуальной защиты и соблюдения требований самого образовательного процесса.

Отметим, за сутки в Закарпатские области обнаружили коронавирус у 76 человек.

Напомним, в Киевской области почти 18 тысяч школьников перевели на дистанционное обучение.

Кроме того, в Донецкой области 28 классов в различных населенных пунктах и полностью одна сельская школа были переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19.