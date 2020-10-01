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В Киевской области полностью переведены на дистанционное обучение 26 школ

Новина українською → Киевская область, Четверг 01 октября 2020 15:49
В Киевской области полностью переведены на дистанционное обучение 26 школ Фото: школьник (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 26 школ. Еще 94 учебных заведения были частично закрыты.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В области в 126 учебных заведениях выявлено 141 ученика и 160 учителей, которые болеют СOVID-19.

"В связи с выявленными подтвержденными случаями заболевания на самоизоляции находятся 164 отдельных классов в 94 учебных заведениях (4068 учеников и работников). Полностью переведены на дистанционную форму обучения 26 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются и работают 10037 участников образовательного процесса", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после самоизоляции полностью к очной формы обучения вернулись 20 заведений общего среднего образования и 16 заведений, в которых на дистанционном обучении находились отдельные классы.

Всего в учреждения образования после самоизоляции вернулись 12008 школьников.

Кроме того, после карантина открылись девять учреждений дошкольного образования. Однако еще в шести карантин продолжается.

Напомним, в Закарпатской области 20 учебных заведений работают в дистанционном режиме.

Кроме того, в Донецкой области 28 классов в различных населенных пунктах и полностью одна сельская школа были переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19.

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