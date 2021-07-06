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В Киевской области семь центров вакцинации будут работать ежедневно: где можно получить прививки 

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Вторник 06 июля 2021 11:34
В Киевской области семь центров вакцинации будут работать ежедневно: где можно получить прививки  Фото: в Киевской области центры вакцинации будут работать каждый день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области в семи городах ежедневно будут работать центры массовой вакцинации. Они будут открыты с 9 утра до 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Центры вакцинации будут работать по следующим адресам:

  • Бровары. КНП "Броварской городской ЦПМСП", амбулатория №2, ул. Независимости, 12.
  • Белая Церковь. Амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49.
  • Славутич. КНП "Славутичская городская больница", ул. 77 Гвардейской дивизии, 7.
  • Борисполь. КНП "Бориспольский городской ЦПМСП", ул. Киевский шлях, 24.
  • Ирпень. КНП “Ирпенский городской ЦПМСП” ул Михайловская/, 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 к.
  • Обухов. КНП "Обуховский городской ЦПМСП" ул. Каштановая. 52.
  • Яготин. КНП "Яготинский ЦПМСП" ул. Независимости, 71.

Для получения прививки необходимо предварительно записаться в лист-ожидания вакцинации против COVID-19 через приложение "Дия" или горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача или в регистратуре.

Ранее сообщалось, что центр COVID-вакцинации в киевском МВЦ с 5 июля будет работать ежедневно.

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