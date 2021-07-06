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У Київській області сім центрів вакцинації працюватимуть щодня: де можна отримати щеплення 

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Вівторок 06 липня 2021 11:34
У Київській області сім центрів вакцинації працюватимуть щодня: де можна отримати щеплення  Фото: в Київській області центри вакцинації працюватимуть щодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Київській області у семи містах щодня будуть працювати центри масової вакцинації. Вони будуть відкриті з 9 ранку до 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

Центри вакцинації будуть працювати за такими адресами:

  • Бровари. КНП “Броварський міський ЦПМСД”, амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12.
  • Біла Церква. Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.
  • Славутич. КНП “Славутицька міська лікарня”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.
  • Бориспіль. КНП “Бориспільський міський ЦПМСД”, вул. Київський шлях, 24.
  • Ірпінь. КНП “Ірпінський міський ЦПМСД” вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.
  • Обухів. КНП “Обухівський міський ЦПМСД” вул.Каштанова. 52.
  • Яготин. КНП “Яготинський ЦПМСД” вул. Незалежності, 71.

Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток "Дія" чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі.

Раніше повідомлялося, що центр COVID-вакцинації у київському МВЦ з 5 липня працюватиме щодня.

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