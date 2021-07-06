В Киевской области семь центров вакцинации будут работать ежедневно: где можно получить прививки 

В Киевской области в семи городах ежедневно будут работать центры массовой вакцинации. Они будут открыты с 9 утра до 17:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
Центры вакцинации будут работать по следующим адресам:
Для получения прививки необходимо предварительно записаться в лист-ожидания вакцинации против COVID-19 через приложение "Дия" или горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача или в регистратуре.
Ранее сообщалось, что центр COVID-вакцинации в киевском МВЦ с 5 июля будет работать ежедневно.