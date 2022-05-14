ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением

Новина українською →
Пхеньян, Суббота 14 мая 2022 05:27
Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея столкнулась с крупнейшим потрясением Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР столкнулась с крупнейшим потрясением со времен независимости. В стране фиксируется вспышка коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Центральное телеграфное агентство Кореи".

"Генеральный секретарь заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьезная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания, но мы сколько угодно сможем преодолеть кризис, если не потеряем сосредоточенность на реализации антивирусных мер, будем поддерживать организованность и контроль и усилим борьбу с инфекцией", - указано в сообщении.

ЦТАК утверждает, что по всей Северной Корее отмечено 524 440 заболевших, при этом 243 тысячи уже выздоровели - в агентстве уточнили, что это число зарегистрировано с конца апреля до 13 мая.

Напомним, накануне в КНДР заявили о первом случае коронавируса. У пациента обнаружили "Омикрон".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе