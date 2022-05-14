Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея зіткнулася з найбільшим потрясінням

"Генеральний секретар заявив, що, в той час як по всьому світу ситуація з поширенням нового коронавіруса серйозна, можна називати поширення і в нашій країні цього злісного інфекційного захворювання найбільшим потрясінням з моменту її заснування, але ми скільки завгодно можемо подолати кризу, якщо не втратимо зосередженість на реалізації антивірусних заходів, будемо підтримувати організованість і контроль і посилимо боротьбу з інфекцією", - зазначено в повідомленні.

ЦТАК стверджує, що по всій Північній Кореї відзначено 524 440 хворих, при цьому 243 тисячі вже одужали - в агентстві уточнили, що це число зареєстровано з кінця квітня до 13 травня.