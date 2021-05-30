В кинотеатрах США отменили маски: на кого действуют новые правила
В кинотеатры США начали возвращаться зрители. Согласно новым правилам, посетители могут не одевать защитные маски от коронавируса.
Об этом сообщает NBC News.
В пятницу сразу три крупных сети кинотеатров в США - AMC Entertainment, Cinemark и Regal Cinemas - объявили, что посетителям не нужно одевать маски. Правда, такие правила относятся только к людям, которые полностью вакцинированы от коронавируса.
Для посетителей, которые получили только одну дозу вакцины, прежние правила остаются в силе. Их просят продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и протоколы дезинфекции.
"В соответствии с рекомендациями CDC, маски не требуются для гостей, которые полностью вакцинированы. Если вы не полностью вакцинированы, мы просим вас продолжать носить маску по всему театру, если только вы не наслаждаетесь едой или напитками", - говорится в сообщении AMC на своем веб-сайт.
Такие же объявления сделали сети кинотеатров Regal и Cinemark. Все три сети заявили, что они будут следовать государственным и местным предписаниям в отношении ношения масок, которые могут отличаться от рекомендаций CDC.
Напомним, Канада продлила ограничения на въезд иностранцев. Предполагается, что гостей из других стран в Канаду не будут впускать до 21 июня.
Ранее сообщалось, что на курортах туристы игнорируют карантинные ограничения. Они путешествуют без масок и создают проблемы в отелях и других местах.