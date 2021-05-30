В кинотеатрах США отменили маски: на кого действуют новые правила

В пятницу сразу три крупных сети кинотеатров в США - AMC Entertainment, Cinemark и Regal Cinemas - объявили, что посетителям не нужно одевать маски. Правда, такие правила относятся только к людям, которые полностью вакцинированы от коронавируса.

Для посетителей, которые получили только одну дозу вакцины, прежние правила остаются в силе. Их просят продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и протоколы дезинфекции.

"В соответствии с рекомендациями CDC, маски не требуются для гостей, которые полностью вакцинированы. Если вы не полностью вакцинированы, мы просим вас продолжать носить маску по всему театру, если только вы не наслаждаетесь едой или напитками", - говорится в сообщении AMC на своем веб-сайт.

Такие же объявления сделали сети кинотеатров Regal и Cinemark. Все три сети заявили, что они будут следовать государственным и местным предписаниям в отношении ношения масок, которые могут отличаться от рекомендаций CDC.

Издание сообщает, что посещение кинотеатров в США начало набирать обороты после длительных закрытий. На экранах начали появляться новые фильмы, которых так долго ждали зрители. К примеру, на прошлой неделе киностудии запустили кампанию "Большой экран вернулся", в рамках которого рекламируют фильмы на лето. Голливудские студии внимательно следят за кассовыми сборами двух главных фильмов, которые будут выпущены в эти выходные - "Круэлла" и "Тихое место, часть 2".