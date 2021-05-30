ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У кінотеатрах США скасували маски: на кого діють нові правила

Новость на русском →
США, Неділя 30 травня 2021 05:05
У кінотеатрах США скасували маски: на кого діють нові правила Фото: у США вакцинованим людям можна не носити маски (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У кінотеатри США почали повертатися глядачі. Згідно з новими правилами, відвідувачі можуть не одягати захисні маски від коронавірусу.

Про це повідомляє NBC News.

У п'ятницю відразу три великих мережі кінотеатрів в США - AMC Entertainment, Cinemark і Regal Cinemas - оголосили, що відвідувачам не потрібно одягати маски. Правда, такі правила відносяться тільки до людей, які повністю вакциновані від коронавірусу.

Для відвідувачів, які отримали тільки одну дозу вакцини, колишні правила залишаються в силі. Їх просять продовжувати носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та протоколів дезінфекції.

"Відповідно до рекомендацій CDC, маски не потрібні для гостей, які повністю вакциновані. Якщо ви не повністю вакциновані, ми просимо вас продовжувати носити маску по всьому театру, якщо тільки ви не насолоджуєтеся їжею або напоями", - йдеться в повідомленні AMC на своєму веб-сайт.

Такі ж оголошення зробили мережі кінотеатрів Regal і Cinemark. Всі три мережі заявили, що вони будуть слідувати державним і місцевим приписам щодо носіння масок, які можуть відрізнятися від рекомендацій CDC.

Видання повідомляє, що відвідування кінотеатрів в США почало набирати обертів після тривалих закриттів. На екранах почали з'являтися нові фільми, яких так довго чекали глядачі. Наприклад, минулого тижня кіностудії запустили кампанію "Великий екран повернувся", в рамках якого рекламують фільми на літо. Голлівудські студії уважно стежать за касовими зборами двох головних фільмів, які будуть випущені в ці вихідні - "Круелла" та "Тихе місце, частина 2".

Нагадаємо, Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців. Передбачається, що гостей з інших країн до Канади не впускатимуть до 21 червня.

Раніше повідомлялося, що на курортах туристи ігнорують карантинні обмеження. Вони подорожують без масок і створюють проблеми в готелях та інших місцях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19