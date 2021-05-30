У кінотеатрах США скасували маски: на кого діють нові правила
У кінотеатри США почали повертатися глядачі. Згідно з новими правилами, відвідувачі можуть не одягати захисні маски від коронавірусу.
Про це повідомляє NBC News.
У п'ятницю відразу три великих мережі кінотеатрів в США - AMC Entertainment, Cinemark і Regal Cinemas - оголосили, що відвідувачам не потрібно одягати маски. Правда, такі правила відносяться тільки до людей, які повністю вакциновані від коронавірусу.
Для відвідувачів, які отримали тільки одну дозу вакцини, колишні правила залишаються в силі. Їх просять продовжувати носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та протоколів дезінфекції.
"Відповідно до рекомендацій CDC, маски не потрібні для гостей, які повністю вакциновані. Якщо ви не повністю вакциновані, ми просимо вас продовжувати носити маску по всьому театру, якщо тільки ви не насолоджуєтеся їжею або напоями", - йдеться в повідомленні AMC на своєму веб-сайт.
Такі ж оголошення зробили мережі кінотеатрів Regal і Cinemark. Всі три мережі заявили, що вони будуть слідувати державним і місцевим приписам щодо носіння масок, які можуть відрізнятися від рекомендацій CDC.
Нагадаємо, Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців. Передбачається, що гостей з інших країн до Канади не впускатимуть до 21 червня.
Раніше повідомлялося, що на курортах туристи ігнорують карантинні обмеження. Вони подорожують без масок і створюють проблеми в готелях та інших місцях.