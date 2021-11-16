Кипр будет делать бустерную дозу COVID-вакцины молодым людям

Министерстов здравоохранения Кипра предлагает делать бустерные дозы вакцины против COVID молодым людям старше 18 лет. Потому разрешенный возраст для ревакцинации будут постепенно снижать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Бустерные дозы вакцины на Кипре уже доступны в центрах первичной вакцинации для всех людей в возрасте от 40 лет и старше. Однако есть одно условие - человек должен был сделать вторую дозу прививки за 6 месяцев до ревакцинации.

Кабинет министров также заявил о расширении программы бустеров для взрослого начеления. Постепенно к программе будут присоединять более низкие возрастные группы, пока не будут вакцинированы дополнительной дозой все совершеннолетние желающие.

Отмечают, что уровень вакцинации на Кипре достаточно высокий. Там получили прививки 80% населения.

За все время пандемии на Кипре зарегистрировано в общей сложности 128 038 случаев COVID-19 и 588 смертей.