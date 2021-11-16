ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Кипр будет делать бустерную дозу COVID-вакцины молодым людям

Новина українською →
Кипр, Вторник 16 ноября 2021 14:25
Кипр будет делать бустерную дозу COVID-вакцины молодым людям Фото: на Кипре будут делать ревакцинацию молодым людям (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Министерстов здравоохранения Кипра предлагает делать бустерные дозы вакцины против COVID молодым людям старше 18 лет. Потому разрешенный возраст для ревакцинации будут постепенно снижать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Бустерные дозы вакцины на Кипре уже доступны в центрах первичной вакцинации для всех людей в возрасте от 40 лет и старше. Однако есть одно условие - человек должен был сделать вторую дозу прививки за 6 месяцев до ревакцинации.

Кабинет министров также заявил о расширении программы бустеров для взрослого начеления. Постепенно к программе будут присоединять более низкие возрастные группы, пока не будут вакцинированы дополнительной дозой все совершеннолетние желающие.

Отмечают, что уровень вакцинации на Кипре достаточно высокий. Там получили прививки 80% населения.

За все время пандемии на Кипре зарегистрировано в общей сложности 128 038 случаев COVID-19 и 588 смертей.

Напомним, в Грузии ввели бустерную вакцинацию для всех граждан старше 18 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кипр Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе