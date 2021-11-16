ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Кіпр робитиме бустерну дозу COVID-вакцини молодим людям

Новость на русском →
Кіпр, Вівторок 16 листопада 2021 14:25
Кіпр робитиме бустерну дозу COVID-вакцини молодим людям Фото: на Кіпрі робитимуть ревакцинацію молодим людям (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Міністерстів охорони здоров'я Кіпру пропонує робити бустерні дози вакцини проти COVID молодим людям віком від 18 років. Тому дозволений вік для ревакцинації поступово знижуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Бустерні дози вакцини на Кіпрі вже доступні в центрах первинної вакцинації для всіх людей віком від 40 років і старше. Однак є одна умова - людина мала зробити другу дозу щеплення за 6 місяців до ревакцинації.

Кабінет міністрів також заявив про розширення програми бустерів для дорослого населення. Поступово до програми будуть приєднувати нижчі вікові групи, допоки не будуть вакциновані додатковою дозою всі повнолітні бажаючі.

Зазначають, що рівень вакцинації на Кіпрі досить високий. Там отримали щеплення 80% населення.

За весь час пандемії на Кіпрі зареєстровано 128 038 випадків COVID-19 і 588 смертей.

Нагадаємо, в Грузії ввели бустерну вакцинацію для всіх громадян віком від 18 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кипр Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус